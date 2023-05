Stiri pe aceeasi tema

- Conducatorii de autovehicule sunt obligați sa foloseasca, in timpul zilei, pe toate categoriile de drumuri publice, luminile de intalnire sau cele pentru circulatia diurna, stabilește un proiect de lege adoptat luni, 15 mai, de Camera Deputatilor, care este for decisional. „In circulatia pe toate categoriile…

- Șoferii vor fi obligați sa foloseasca pe timpul zilei, pe toate categoriile de drumuri publice, luminile de intalnire sau luminile pentru circulația diurna, potrivit proiectului de lege adoptat luni, 15 mai, de Camera Deputaților. Au fost inregistrate 245 voturi „pentru” și o abținere, potrivit Agerpres.…

- Camera Deputatilor a adoptat, luni, proiectul de lege care stabileste obligatia conducatorilor de autovehicule de a folosi, in timpul zilei, pe toate categoriile de drumuri publice, luminile de intalnire sau luminile pentru circulatia diurna, informeaza Agerpres.Proiectul de lege care completeaza Ordonanta…

- Camera Deputatilor a adoptat, luni, proiectul de lege care stabileste obligatia conducatorilor de autovehicule de a folosi, in timpul zilei, pe toate categoriile de drumuri... The post Legea a fost adoptata: ziua, șoferii sunt obligați sa foloseasca luminile de intalnire pe toate drumurile appeared…

- Mai exact, soferii romani vor trebui sa foloseasca faza scurta pe toate drumurile publice, respectiv și pe cele naționale sau județene, nu doar pe autostrazi, drumuri expres sau europene, așa cum scrie in prezent in Codul rutier, potrivit avocatnet.ro Astfel, proiectul legislativ ii va obliga pe conducatorii…

- Schimbari peste schimbari in Codul rutier. In curand, soferii vor trebui sa respecte o obligație existenta deja, dar in anumite situații. Este vorba despre o propunere legislativa care a primit recent raport favorabil la Camera Deputaților, for decizional in acest caz. Mai exact, soferii romani vor…

- Conducatorii auto vor fi nevoiți sa respecte o obligație existenta deja, dar in mai multe situații, conform unei propuneri legislative care a primit recent raport favorabil la Camera Deputaților, for decizional in acest caz. Șoferii vor trebui sa foloseasca faza scurta pe toate drumurile publice, respectiv…

- Legea care prevede majorarea amenzilor pentru șoferii prinși ca circula fara rovinieta pe drumurile publice a fost promulgata de președintele Klaus Iohannis. Acestea pot ajunge... The post Au fost majorate amenzile pentru șoferii prinși ca circula fara rovinieta pe drumurile publice appeared first on…