Lege și ordine: A apărut polițista VIRTUALĂ A fost proiectata pentru a contribui la reducerea cozilor din sectiile de politie si pentru a oferi o modalitate moderna de relationare cu publicul. Este o persoana digitala dotata cu inteligenta artificiala, care utilizeaza animatie in timp real pentru a simula interactiuni fata in fata. Va fi instalata in holul sediului central al Directiei Nationale de...

- ''Ella este o persoana digitala dotata cu inteligenta artificiala, care utilizeaza animatie in timp real pentru a simula interactiuni fata in fata'', a precizat comisarul de politie neozeelandez Mike Bush. Ella, un acronim pentru Electronic Lifelike Assistant, este unul din cele doua noi chioscuri…

