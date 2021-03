Ultimele zile au fost bombardate cu restricții. In numele viitoarei noastre libertați de mișcare. Cu un orizont de așteptare variat, funcție de gradul de implicare in gestionarea banilor al comunicatorilor. Suntem manați cu biciul fricii de moarte spre limanuri ipotetice fara a ni se lasa ragazul de a cugeta la costurile asumate de liderii noștri […] The post Lege și dezordine first appeared on Ziarul National .