Stiri pe aceeasi tema

- Pacientii cu tuberculoza tratati in ambulatoriu vor beneficia de o indemnizatie lunara de hrana, fara intrerupere, atat in faza initiala/intensiva a regimului terapeutic, cat si in faza de continuare a acestuia, anunța Ministerul Sanatații The post Indemnizație lunara de hrana pentru persoanele diagnosticate…

- Cadrele didactice de la universitațile de medicina și farmacie din România, care desfașoara activitate integrata, vor primi indemnizație lunara, începând cu luna ianuarie, anul 2021. Acest lucru este posibil în urma…

- Curtea Constitutionala a admis sesizarea Guvernului asupra proiectul de lege al PSD care prevede acordarea lunara a unor stimulente de risc pentru cadrele didactice, in valoare de 2.000 lei, pe perioada starii de urgenta si a starii de alert

- In urma cu doua saptamani Curtea Europeana a Drepturilor Omului (CEDO) a obligat statul roman la plata a 20.000 de euro catre doi studenti pakistanezi, expulzati cu incalcarea drepturilor lor procesuale. Teoretic, aceasta suma, platita de catre Ministerul de Finante (MF) din bugetul de stat, ar trebui…

- A fost stabilita la 16 lei pe zi pentru pacienții adulți și la 15 lei pe zi pentru cei minori, potrivit unei hotarari adoptate in ședința de ieri a guvernului. Jurnalista Paula Rusu, fosta pacienta cu TBC și inițiatoarea legii tuberculozei, atrage atenția ca mai sunt niște pași de facut pentru ca acești…

- Nci nu s-au incheiat bine Alegerile Locale, ca deja au inceput negocierile pentru listele de candidați pentru parlamentare. Sunt discuții aprinse in interiorul PSD, iar surse spun ca sunt și tensiuni. Aceleași surse spun ca Liviu Dragnea ar trage sforile, cel puțin in Teleorman. Liviu Dragnea face legea…

- Politic Deputatul PSD Violeta Raduț, vot favorabil pentru legea care reduce birocrația și sprijina antreprenorii 07/10/2020 10:32 Camera Deputatilor, in calitate de for decizional, a adoptat marti, doua proiecte de lege, ce au drept scop reducerea birocratiei si sprijinirea antreprenorilor. Pentru…

- Legea care interzice referirile la identitatea de gen in școli și universitați, contestata de societatea civila și de președintele Klaus Iohannis, va fi azi pe masa judecatorilor CCR. Reprezentanții mediului academic, studenți și organizații non-guvernamentale spun ca adoptarea unor asemenea prevederi…