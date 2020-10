Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, joi, Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 130/2020 privind unele masuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului Operational Competitivitate 2014 - 2020, in contextul crizei provocate de COVID-19, precum si alte masuri in domeniul fondurilor europene. Legea prevede ca, in contextul crizei provocate de pandemie, sa beneficieze de microgranturi pentru capital de lucru si alti profesionisti care desfasoara profesii liberale, pe langa PFA-uri si ONG-uri cu activitate economica. De…