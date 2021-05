Stiri pe aceeasi tema

- Camera Deputatilor a adoptat miercuri, decizional un proiect de lege initiat de PMP in legislatura anterioara, care ii obliga pe administratorii sau lichidatorii judiciari ai unei societati comerciale in insolventa, faliment sau lichidare sa elibereze salariatilor adeverintele de vechime in munca.…

- Camera Deputatilor a adoptat, miercuri, cu 307 voturi „pentru”, un proiect de modificare a Codului Muncii in sensul ca, in cazul unei firme aflate in insolventa, faliment sau lichidare, administratorul sau lichidatorul judiciar sa fie obligat sa elibereze salariatiilor adeverintele privind vechimea…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat vineri legea care modifica o OUG si care prevede ca pe durata starii de urgenta, de alerta sau asediu, precum si pe o perioada de pana la 3 luni de la data incetarii ultimei perioade in care a fost instituita starea de urgenta, de

- Președintele Klaus Iohannis a promulgat vineri legea care prevede posibilitatea reducerii timpului de lucru pe durata pandemiei cu pana la 80%.Potrivit legii, in perioada starii de urgenta sau de alerta, precum si pe o perioada de pana la 3 luni de la data incetarii ultimei perioade in care a fost instituita…

- Camera Deputatilor a adoptat miercuri, decizional, proiectul de lege care modifica o OUG si care prevede ca pe durata starii de urgenta, de alerta sau asediu, precum si pe o perioada de pana la 3 luni de la data incetarii ultimei perioade in care a fost instituita starea de urgenta, de alerta sau…