Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, joi, legea care reduce TVA de la 19% la 5% pentru pompele de caldura, panourile fotovoltaice si panourile solare termice. Proiectul de lege promulgat are ca obiect de reglementare completarea art.291 alin.(3) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, in sensul reducerii cotei de TVA, aferenta […]