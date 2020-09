Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, marti, legea privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 92/2020 pentru instituirea unor masuri active de sprijin destinate angajatilor si angajatorilor in contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum si pentru modificarea unor acte normative.



Legea prevede ca sumele neutilizate in campaniile de informare publica in contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea COVID-19 de posturile de radio-tv la nivel local vor fi redistribuite catre cele de la nivel national.

…