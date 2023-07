Lege promulgată. Schimbare majoră în contestarea amenzilor de circulație Șoferii care vor sa conteste amenzile primite o pot face de acum incolo la judecatoria pe raza careia iși au domiciliul, nu la judecatoria pe raza careia au comis fapta pentru care au fost amendați. Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, vineri, legea pentru modificarea art. 118 alin.(1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 […] The post Lege promulgata. Schimbare majora in contestarea amenzilor de circulație appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

