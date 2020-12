Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, marti, Legea privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 41/2019 privind stabilirea unor masuri in vederea implementarii activitatilor de evaluare necesare pentru aprobarea substantelor active ale produselor biocide si pentru autorizarea acestora. Legea pentru aprobarea OUG nr. 41/2019 cuprinde reglementari privind aprobarea substantelor active ale produselor biocide si pentru autorizarea acestora, in contextul indeplinirii angajamentelor asumate de Romania in calitate de stat membru al Uniunii Europene. Astfel, se aproba tariful pentru activitatile…