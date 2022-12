Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, miercuri, legea care prevede ca presedintii, vicepresedintii, secretarii generali, directorii economici si trezorierii federatiilor sportive nationale, ai Comitetului Olimpic si Sportiv Roman si ai Comitetului National Paralimpic sa aiba obligatia declararii averii si intereselor. Actul normativ completeaza in acest sens articolul 1 alineatul (1) din Legea nr. 176/2010 privind integritatea […] The post Lege promulgata. Presedintii și vicepresedintii federatiilor sportive, obligați sa depuna declaratii de avere appeared first on Știri online, ultimele știri,…