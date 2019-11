Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat, vineri, decretele pentru promulgarea mai multor legi, intre care se numara Legea privind activitatea de emitere de moneda electronica. Legea, initiata de Guvern, transpune in legislatia romaneasca prevederi din Directiva europeana 2.366/2015, referitoare la reglementarea,…

- Președintele Klaus Iohannis a promulgat, joi, o modificare legislativa prin care persoanele care abandoneaza sau elimina deșeuri in afara spațiilor autorizate vor risca amenzi de la 3.000 pana la 6.000 de lei iar firmele care nu respecta legea vor primi amenzi de la 20.000 pana la 40.000 de lei,…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat joi decretul de promulgare a legii care permite copiilor si mai multor categorii de persoane aflate in conditii de vulnerabilitate sa aiba garantat accesul la servicii de sanatate gratuite, chiar daca nu detin cod numeric personal. Proiectul de lege, adoptat in 18…

- Camera Deputaților a adoptat, marți, in calitate de for legislativ decizional, proiectul de lege prin care lucratorii expuși la agenți cancerigeni in timpul activitații profesionale vor fi supravegheați medical și dupa incetarea profesiei, anunța MEDIAFAX.Citește și: E oficial! Varsta de pensionare…

- Camera Deputatilor a adoptat, marti, o propunere legislativa care prevede ca lucratorii expusi la agenti cancerigeni sau mutageni, la pulberi minerale pneumoconiogene vor beneficia de supravegherea starii de sanatate si dupa incetarea acestei activitati profesionale. Camera Deputatilor este for decizional.

- Propunerea legislativa are in vedere stabilirea unor masuri pentru imbunatatirea cadrului organizatoric si functional in vederea depistarii precoce a cancerului profesional si a pneumoconiozelor, citeaza Agerpres. Potrivit expunerii de motive, "in cursul activitatii profesionale, lucratorii…

- 'Spitalul Judetean de Urgenta Alba Iulia a inceput procesul de certificare pentru implementarea sistemului de management anti-mita, respectiv a standardului international ISO 37001:2016. Implementarea acestui sistem vizeaza toate palierele si domeniile de activitate, cu scopul de a reduce eventuale…