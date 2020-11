Stiri pe aceeasi tema

- Persoanele care au locuit cel putin 30 de ani in zone afectate de poluare remanenta, mai exact in 46 de localitati si pe o raza de opt kilometri in jurul acestora, beneficiaza de reducerea varstei de pensionare cu doi ani, fara penalizare, in urma unor modificari aduse Legii pensiilor, adoptate de…