Stiri pe aceeasi tema

- „Contribuabilii care achizitioneaza aparate de marcat electronice fiscale, scad costul lor de achizitie din impozitul pe profit datorat pentru trimestrul in care au fost puse in functiune in cazul in care acestia datoreaza impozit pe profit trimestrial, sau, din impozitul pe profit anual, in cazul contribuabililor…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat vineri legea care modifica si completeaza Codul fiscal, precum si Legea 170/2016 privind impozitul specific unor activitati, transmite Administratia Prezidentiala. Astfel, operatorii economici care cumpara „aparate de marcat electronice fiscale, scad costul…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat actul normativ care modifica Legea 227/2015 privind Codul fiscal si Legea 217/2016 privind diminuarea risipei alimentare, in sensul in care cei care doneaza alimente aflate aproape de data expirarii au parte de facilitati fiscale si anume, pentru acestea nu…

- Presedintele Klaus Iohannis are, miercuri, la Palatul Cotroceni, o sedinta privind masurile de gestionare a epidemiei COVID-19, la care iau parte mai multi membri ai Guvernului. Potrivit Administratiei Prezidentiale, la sedinta de la ora 14,00 vor participa prim-ministrul Ludovic Orban,…

- Procedura de conectare a aparatelor de marcat electronice fiscale la serverele Fiscului a fost publicata in Monitorul oficial. Incepand cu 1 iulie, pana la data de 30 septembrie vor trebui sa faca acest lucru contribuabilii mari, iar restul au termen pana la 31 ianuarie 2021. Cei care achizitioneaza…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat marti legea potrivit careia cladirile in care functioneaza cabinete de medicina de familie sa fie scutite de la plata impozitului pentru imobile.Camera Deputatilor a adoptat in 6 mai, in calitate de for decizional, proiectul de modificare a Codului fiscal care…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, luni, ca dupa 15 mai se va trece de la starea de urgenta la cea de alerta. "Starea de urgenta nu va fi prelungita, nu voi emite un nou decret pentru a prelungi starea de urgenta. Data de 14 mai este ultima zi in care mai avem stare de urgenta. Incepand din 15…

- Presedintele Klaus Iohannis a afirmat, marti, ca ministrul de Finante, Florin Citu, i-a garantat ca nu vor exista probleme cu plata salariilor. "La randul meu am pus aceasta intrebare ministrului Finantelor si mi-a garantat ca nu vor exista astfel de probleme si ca este complicat, greu de acoperit…