Lege promulgată: Modificări la procedura adopţiei Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, marti, o lege care modifica modifica procedura adoptiei.



Actul normativ vizeaza modificarea si completarea Legii nr. 273/2004 privind procedura adoptiei, precum si pentru abrogarea art. 5 alin. (7) lit. s) si cc) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 11/2014 privind adoptarea unor masuri de reorganizare la nivelul administratiei publice centrale si pentru modificarea si completarea unor acte normative.



Prin modificarile aduse, cadrul normativ in materia adoptiei este revizuit, fiind flexibilizata procedura de evaluare a adoptatorilor…

Sursa articol: agerpres.ro

