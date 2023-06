Lege promulgată: Fără inscripţii şi simboluri pe drapelul României Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, luni, Legea pentru modificarea si completarea Legii nr. 75/1994 privind arborarea drapelului Romaniei, intonarea imnului national si folosirea sigiliilor cu stema Romaniei de catre autoritatile si institutiile publice care prevede ca pe drapelul Romaniei nu pot fi adaugate alte inscriptii si simboluri in afara celor aprobate prin lege sau prin […] The post Lege promulgata: Fara inscriptii si simboluri pe drapelul Romaniei appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

