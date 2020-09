Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, miercuri, Legea privind modificarea si completarea unor acte normative care prevede introducerea avocatilor in procesul de certificare a inscrisurilor in materia comerciala, dar si in alte domenii, cum sunt eliberarea certificatelor de cazier judiciar si de stare…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, joi, legea potrivit careia beneficiaza de reducerea varstei standard de pensionare cu 2 ani, fara penalizare, persoanele care au locuit cel putin 30 de ani in unele zone afectate de poluarea remanenta, precum si pe o raza de 8 km in jurul acestora. In lege sunt…

- Lucratorii transfrontalieri si membrii familiilor acestora vor beneficia de culoare de trafic speciale in punctele de trecere a frontierei, potrivit unei legi initiate de deputatul UDMR Szabo Odon, care a fost adoptata, miercuri, de Camera Deputatilor, camera decizionala. Potrivit unui…

- Camera Deputatilor a adoptat, miercuri, un proiect de lege care prevede facilitati pentru lucratorii frontalieri care trec granita si deschiderea unor puncte internationale de trecere a frontierei de stat a Romaniei. S-au inregistrat 188 voturi pentru, unul contra si 63 abtineri.…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat, joi, decretul pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonantei de urgenta 2/2020 care proroga termenul pentru dublarea alocatiilor copiilor la 1 august 2020. Actul normativ vizeaza respingerea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 2/2020 pentru…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, joi, legea care stipuleaza ca anumite categorii de persoane vor primi gratuit un set de 30 de masti de protectie pe luna. Legea are ca obiect achizitionarea de masti de catre Ministerul Sanatatii, prin Unifarm SA, pentru protectia impotriva COVID-19 si distribuirea…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, marti, legea care prevede ca autoritatile publice locale si ministerele de resort desfasoara anual campanii de informare in media, online si in forma scrisa pentru combaterea ambroziei. Legea vizeaza, potrivit expunerii de motive, cresterea gradului…