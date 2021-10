Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, vineri, legea care prevede ca drepturile acordate fostilor sefi ai statului roman sa fie retrase in cazul in care se dovedeste ca acestia au avut calitatea de lucrator sau colaborator al Securitatii. Actul normativ vizeaza modificarea articolului 1 alineatul (3) din Legea nr. 406/2001 privind acordarea unor drepturi persoanelor care […] The post Lege promulgata. Drepturile foștilor președinți, retrase daca au fost lucratori sau colaboratori ai fostei Securitați. Ce risca sa piarda Traian Basescu appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online,…