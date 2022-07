Stiri pe aceeasi tema

Rusia a lansat sambata bombardamente asupra regiunii ucrainene Donețk, din estul Ucrainei, a anunțat guvernatorului regiunii, citat de The Guardian.

Rusia a declarat ca detine controlul asupra regiunii Lugansk din estul Ucrainei dupa ce a preluat Lisiceansk, ultimul oras ucrainean controlat din regiune, potrivit The Guardian.

Premierul italian Mario Draghi susține ca autoritațile indoneziene au exclus prezența personala a președintelui rus Vladimir Putin la summitul G20 de la Bali din 15-16 noiembrie.

Presedintele rus Vladimir Putin urmeaza sa comemoreze ziua in care fortele Germaniei naziste ale lui Adolf Hitler au invadat Uniunea Sovietica, pe 22 iunie 1941, in timpul celui de-al Doilea Razboi Mondial, relateaza The Guardian, informeaza News.ro.

Traian Basescu a fost amendat pentru accidentul provocat zilele trecute in Capitala.

Germania va relaxa cerințele privind vizele pentru lucratorii calificați din Rusia, chiar in momentul in care agenția naționala de informații a țarii a avertizat cu privire la riscul sporit ca cetățenii ruși care lucreaza pentru firme germane sa fie recrutați pentru spionaj industrial, transmite

Presedintele rus Vladimir Putin a afirmat luni ca, fara niciun dubiu, Rusia isi va atinge obiectivele in campania sa militara in Ucraina, asigurand ca toate planurile in acest scop sunt puse in aplicare, relateaza EFE.

Magnatul rus Oleg Tincov a denuntat "masacrul" organizat de Moscova in Ucraina si a cerut Occidentului sa ajute la incheierea acestui "razboi nebunesc", relateaza The Guardian.