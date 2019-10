Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat, marti, decretul privind promulgarea legii prin care finantarea colectarii selective a deseurilor in institutiile publice si achizitionarea recipientelor se asigura din bugetul unitatii administrativ-teritoriale sau din bugetul operatorilor de salubritate. Legea…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat decretul privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul ordinii si sigurantei publice. Prin aceasta lege, politistii obtin atributii sporite in misiune, precizeaza Agerpres.

- Primariile sunt obligate sa doteze toate unitațile școlare cu recipiente pentru colectarea selectiva a deșeurilor. Asa prevede de-acum Legea nr. 132/2010 privind colectarea selectiva a deșeurilor in instituțiile publice prin modificarile aduse in acest sens. Sub aspect economic, impactul bugetar estimat…

- Vesti proaste pentru angajatii din primarii. "Este esential ca acele cote pe care le avem in Legea bugetului pentru acest an sa fie trecute in Legea finantelor publice locale, pentru ca vedeti si dumneavoastra pe conjunctura aceasta, pe care ieri tocmai a cazut guvernul, sa vedem cand vom avea un…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat joi decretul privind promulgarea Legii pentru declararea zilei de 30 octombrie ca "Ziua pacientului cu arsuri". Legea are ca obiect de reglementare declararea zilei de 30 octombrie ca 'Ziua pacientului ars', data ce va putea fi marcata de autoritatile administratiei…

- Instituțiile publice vor fi obligate sa colecteze selectiv deșeurile, potrivit unui proiect de lege adoptat miercuri de Camera Deputaților, in calitate de camera decizionala. Actul normativ prevede amenzi de pana la 10.000 de lei pentru nerespectarea prevederilor privind sortarea deseurilor. Proiectul…

- Camera Deputatilor a adoptat, miercuri, un proiect de lege potrivit caruia finantarea colectarii selective a deseurilor in institutiile publice si achizitionarea recipientelor se asigura din bugetul unitatii administrativ-teritoriale sau din bugetul operatorilor de salubritate.

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, joi, Legea de modificarea a Legii societatilor 31/1990, prin care persoanele condamnate definitiv pentru fapte de coruptie nu au interdictia de a avea calitatea de fondator al unei societati comerciale, decat prin pedeapsa complementara condamnarii.