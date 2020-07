Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, miercuri, legea care are ca obiect de reglementare modificarea si completarea Legii educatiei nationale, in sensul interzicerii in scoli a unor activitati, intre care prozelitismul religios si cele in vederea raspandirii teoriei sau opiniei identitatii de gen. "In unitatile, in institutiile de invatamant si in toate spatiile destinate educatiei si formarii profesionale, inclusiv in unitatile care ofera educatie extrascolara, sunt interzise: activitatile care incalca normele de moralitate; activitatile care pot pune in pericol sanatatea si integritatea fizica…