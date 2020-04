Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, luni, legea care are ca obiect de reglementare majorarea coeficientilor de salarizare pentru functiile de biochimist, biolog, chimist si fizician, precum si reformularea acestor functii corespunzator treptelor profesionale. Actul normativ modifica anexa a II-a…

- 4% din sumele colectate la bugetul de stat de la operatorii economici care desfasoara activitati in domeniul jocurilor de noroc va fi directionat anual catre Fondul cinematografic, au decis vineri deputatii care au adoptat proiectul de lege pentru modificarea art.13 din Ordonanta Guvernului nr. 39/2005…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, vineri, legea potrivit careia conducatorilor de vehicule le este interzisa folosirea telefoanelor mobile atunci cand acestia se afla in timpul deplasarii pe drumurile publice, cu exceptia celor prevazute cu dispozitive tip ''maini libere''. Ordonanta…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, marti, o lege inițiata de doi deputați liberali de Alba, alaturi de un deputat PSD. Este vorba despre legea privind acordarea unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de bona. Actul normativ a fost inițiat de Florin Roman, Claudiu Racuci…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, luni, Legea pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea si functionarea Autoritatii Nationale de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE). "In numele ANRE, presedintele acesteia prezinta Parlamentului…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat, miercuri, decretul pentru promulgarea Legii privind Codul aerian, nota de prezentare si legea in original.Legea are ca obiect de reglementare activitatile aeronautice civile si militare pe teritoriul si in spatiul aerian national si stabileste institutiile…

- Președintele Klaus Iohannis a semnat sambata, decretul pentru promulgarea Legii privind acordarea unor zile libere parinților pentru supravegherea copiilor, in situația inchiderii temporare a unitaților de invațamant.Potrivit proiectului, se acorda zile libere unuia dintre parinți pentru supravegherea…