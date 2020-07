Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Klaus Iohannis a promulgat, vineri, Legea pentru instituirea zilei de 2 august ca Ziua naționala de comemorare a Holocaustului impotriva romilor - Samudaripen, anunța Administrația Prezidențiala.

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat vineri Legea pentru instituirea zilei de 2 august ca Ziua nationala de comemorare a Holocaustului impotriva romilor - Samudaripen, informeaza Administratia Prezidentiala. Actul normativ prevede ca Ministerul Culturii sau autoritatile administratiei publice centrale…

- Parlamentul Romaniei a adoptat o lege care declara ziua de 16 august „Zi Naționala de Conștientizare a Violenței impotriva Creștinilor”, relateaza publicația americana Breitbart.com, care promoveaza agenda conservatoare, scrie g4media.ro. Potrivit Breitbart, legislația a fost adoptata saptamana trecuta,…

- Plenul Camerei Deputaților a adoptat miercuri o lege pentru declararea zilei de 16 August drept Ziua naționala pentru comemorarea martirilor Brancoveni și de conștientizare a violențelor impotriva creștinilor.In aceasta zi vor fi iluminate in roșu, intre orele 20.00-24.00, urmatoarele cladiri:…

- Plenul Camerei Deputaților a adoptat, miercuri, in calitate de for decizional, cu 240 de voturi pentru și 40 de abțineri un proiect de lege pentru declararea zilei de 16 August drept ziua de comemorare a martirilor Brancoveni si ziua nationala de constientizare a violentelor intentate asupra...

- Plenul Camerei Deputaților a adoptat, miercuri, in calitate de for decizional, cu 240 de voturi pentru și 40 de abțineri un proiect de lege pentru declararea zilei de 16 August drept ziua de comemorare a martirilor Brancoveni si ziua nationala de constientizare a violentelor intentate asupra crestinilor.Citește…

- Președintele Klaus Iohannis a promulgat, vineri, Legea pentru recunoașterea meritelor personalului medical participant la acțiuni medicale impotriva COVID-19. Astfel, se reglementeaza acordarea unor drepturi...

- In comunicatul partidului Fidesz se arata ca reprezentantii statului roman au avut in ultimele zile mai multe iesiri impotriva maghiarilor, iar miercuri “primul om al Romaniei iese in public, in timpul starii de urgenta, si incita impotriva maghiarilor, impotriva UDMR , impotriva Ungariei si impotriva…