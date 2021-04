Legea privind aprobarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 37/2019 pentru modificarea si completarea OUG nr. 202/2008 privind punerea in aplicare a sanctiunilor internationale a fost promulgata, vineri, de presedintele Klaus Iohannis. Potrivit actului normativ, "pentru asigurarea cadrului general de cooperare in domeniul punerii in aplicare in Romania a sanctiunilor internationale, se infiinteaza Consiliul interinstitutional". Respectivul consiliu este format din reprezentanti ai ministerelor Afacerilor Externe, Justitiei, Afacerilor Interne, Apararii Nationale, ai Agentiei Nationale de Administrare…