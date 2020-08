Lege pentru recunoasterea meritelor personalului participant la actiuni militare, in tara sau in afara tarii si acordarea unor drepturi

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, vineri, Legea pentru recunoasterea meritelor personalului participant la actiuni militare, misiuni si operatii pe teritoriul sau in afara teritoriului statului roman si acordarea unor drepturi acestuia, familiei acestuia si urmasilor celui decedat. …

- Legea nr. 136 privind instituirea unor masuri in domeniul sanatatii publice in situatii de risc epidemiologic si biologic.In Monitorul Oficial al Romaniei Partea I numarul 634 din 18 iulie 2020 a fost publicata Legea nr. 136 privind instituirea unor masuri in domeniul sanatatii publice in situatii de…

- Ministerul Apararii Nationale saluta adoptarea proiectului Legii pentru recunoasterea meritelor personalului din cadrul sistemului national de aparare, ordine publica si securitate nationala, participant la misiuni si actiuni militare sau la alte operatii in afara teritoriului statului roman, precum…

- Ieri, in Monitorul oficial al Romaniei Partea I numarul 484 din 9 iunie a fost publicata Legea nr. 73 2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 384 2006 privind statutul soldatilor si gradatilor profesionisti. Actul normativ, pe care il publicam integral, este semnat pentru presedintele Camerei…

- In Monitorul Oficial al Romaniei Partea I numarul 403 din data de 16 mai a fost publicat Ordinul nr. 3.577 831 2020 privind masurile pentru prevenirea contaminarii cu noul coronavirus SARS CoV 2 si pentru asigurarea desfasurarii activitatii la locul de munca in conditii de securitate si sanatate in…

- Președintele Klaus Iohannis a promulgat, vineri, Legea pentru recunoașterea meritelor personalului medical participant la acțiuni medicale impotriva COVID-19. Astfel, se reglementeaza acordarea unor drepturi...

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a semnat vineri, 15 mai a.c., urmatoarele decrete: Decret privind promulgarea Legii pentru recunoasterea meritelor personalului medical participant la actiuni medicale impotriva Covid 19 PL x 144 14.04.2020 ; Decret pentru promulgarea Legii privind gospodarirea…