Lege pentru radare fixe. Abaterile sunt constatate automat, amenzile vin direct acasă Deputatul USRPLUS, Cristian Paul Ichim, a inaintat joi, 16 septembrie, un proiect de lege pentru monitorizarea traficului și sancționarea automata a celor care incalca legea pe drumurile publice. Concret, este vorba de o rețea de radare fixe, amplasate in special in zonele cu multe accidente. Romania este singura țara europeana fara sistem de monitorizare video pe drumurile publice. „Am lucrat la acest proiect legislativ pentru ca sunt conștient de cate vieți ar putea salva acest system, odata ce va deveni funcțional. Aș accentua mai mult caracterul de prevenție al acestui proiect legislativ… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

