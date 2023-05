Stiri pe aceeasi tema

- Traia pe o strada din Galați, dar abia putea merge și era plin de raie. Este povestea unui caine ciobanesc gasit mai mult mort decat viu de un voluntar al unei asociații pentru protecția animalelor.

- In acord cu celelalte state membre ale Uniunii Europene, aflate la granița cu Ucraina, Romania a stabilit ca, incepand cu data de 1.05.2023, va inceta aplicarea masurilor de flexibilitate la introducerea, in scop necomercial, pe teritoriul național (UE) a animalelor de companie cu origine din Ucraina.…

- Romania a renunțat de luni, 1 mai, la „masurile de flexibilitate” referitoare la circulația animalelor de companie care vin din Ucraina, decise anul trecut, a anunțat Autoritatea Naționala Sanitara Veterinara și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA).Din cauza „situației excepționale din Ucraina” și…

- Oamenii legii au pornit imediat in urmarirea acestuia. Intr-o intersecție, artistul a oprit autoturismul și a continuat apoi sa fuga, in incercarea de a scapa de agenți. Polițiștii care il urmareau l-au vazut insa pe barbat in timp ce a aruncat intr-o curte mai multe pliculețe cu substanțe posibil psihoactive. Dupa…

- Politistii de la Protectia animalelor Sibiu au deschis o ancheta, dupa ce au fost sesizati de o asociatie cu privire la un cal bolnav si cu rani, extrem de slabit, potrivit news.ro.Calul a fost gasit in municipiul Medias. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- O noua platforma care ofera cetațenilor și organizațiilor de protecție a animalelor indrumare juridica gratuita și reprezentare in instanța prin intermediul unor avocați specializați in ceea ce privește cazurile de abuz asupra animalelor a fost inființata de organizația non-profit Dogs' Voice.

- Membrii „Safe rescue for dogs”, organizație neguvernamentala din Marea Britanie, au fost invitații primarului Cosmin Andrei la o ședința de lucru susținuta astazi la Primaria Municipiului Botoșani.

- Conținut oferit de: petmaster.ro. Fara indoiala, industria hranei pentru animale de companie evolueaza și se schimba constant, dar exista cateva tendințe cheie care se așteapta sa modeleze acest domeniu, in 2023: Atenția pe ingrediente naturale și durabile: producatorii și consumatorii devin mai conștienți…