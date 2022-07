Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Apararii Naționale a elaborat un proiect de lege care prevede, printre altele, ca romanii incorporabili și rezerviștii aflați in strainatate vor avea 15 zile la dispoziție sa se intoarca in țara, in cazul instituirii starii de asediu, mobilizare sau razboi.

