- Miercuri, 15 noiembrie, primarul Constantin Toma a facut recepția proiectului realizat cu fonduri europene „Buzau Velo City”. Alaturi de edil s-au aflat Radu Dragomir, proiectantul sistemului, Luminița Colțeanu, responsabil șef de la fonduri europene in Primaria Buzau și viceprimarul Ionuț Apostu. …

- REȘIȚA – Ne referim la cele doua studii de fezabilitate și DALI-uri aferente prin care primaria are in vedere modernizarea spațiilor dintre blocurile din zona Lunca! „Spațiile dintre blocuri sunt deteriorate. Prin aceasta documentație, incercam sa aplicam pentru fonduri europene pentru ca, anul viitor,…

- Subvenții pentru fermieri 2023: Cine sunt agricultorii care urmeaza sa primeasca bani in urmatoare perioada. Anunțul APIA Subvenții pentru fermieri 2023: Cine sunt agricultorii care urmeaza sa primeasca bani in urmatoare perioada. Anunțul APIA Plata avansului APIA pentru anul curent este in curs, fermierii…

- Politistii si procurorii au facut, joi, 16 perchezitii la 8 firme din judetul Gorj suspectate de obtinerea ilegala de fonduri prin programul Start-up Nation Romania. Prejudiciul este estimat la 1,2 milioane de lei.”Procurorii din cadrul Parchetului de pe langa Curtea de Apel Craiova impreuna cu organele…

- Fermierii incep sa primeasca plațile de la APIA pentru cererile de subvenții depuse in 2023: Cați bani primesc agricultorii Fermierii incep sa primeasca plațile de la APIA pentru cererile de subvenții depuse in 2023: Cați bani primesc agricultorii In cursul zilei de luni, 16 octombrie incepe Campania…

- Parc nou, pe zece hectare, incluzand și lac de agrement! In cateva saptamani va fi inaugurata o noua zona de relaxare și de agrement la Targoviște, parcul de langa Complexul de natație, un loc transformat in totalitate dintr-o zona lasata in paragina și folosita zeci de ani ca groapa de gunoi. „M-a…

- In cursul zilei de luni 18 septembrie la sediul IPJ Suceava, ordonatorii de credite ai parteneriatului au semnat in mod oficial contractul privind realizarea proiectului tehnic și de execuție lucrari pentru obiectivul de investiție de la sediul Inspectoratului de Poliție Județean Suceava și sediul…

- Primaria Cluj-Napoca a finalizat modernizarea a 3 școli cu fonduri europene - 35 de sali de clasa și laboratoare noi (pentru 925 de elevi) și modernizarea celor existente. 2 noi sali de sport construite de la zero.