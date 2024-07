Stiri pe aceeasi tema

- Klaus Iohannis participa azi, 3 iulie, la recepția oferita de Ambasada Statelor Unite ale Americii cu ocazia celei de-a 248-a aniversari a Zilei Independenței. Șeful de stat este insoțit de premierul Marcel Ciolacu, unde au vorbit, cu ambasadorul Kathleen Kavalec, despre prietenia și colaborarile stranse…

- Consiliul Suprem de Aparare a Țarii a decis joi donarea unui sistem de rachete Patriot catre Ucraina. In acest context, presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a transmis un mesaj pentru țara noastra și pentru șeful de stat, Klaus Iohannis. Zelenski, recunoscator țarii noastre I am grateful to Romania…

- Mai multe orașe mono-industriale din Romania au reconfirmat primarii in funcție de la inceputul anilor 2000 la alegerile locale din 9 iunie 2024, in ciuda declinului indelungat prin care au trecut. Un exemplu este orașul Uricani, unde Danuț Buhaescu (PSD) a fost ales primar in 2004 și a obținut al șaselea…

- Izolarea termica a blocurilor de locuințe din Romania a primit un impuls considerabil odata cu promulgarea unei noi legi de catre președintele Klaus Iohannis. Aceasta lege prevede ca pana la 90% din costurile necesare pentru astfel de lucrari pot fi acoperite din fonduri europene nerambursabile. Intr-o…

- Președintele american Joe Biden va primi marți, la Casa Alba, pe omologul roman Klaus Iohannis. Aceasta intalnire are o semnificație aparte, marcand 20 de ani de cand Romania a aderat la alianța NATO. Consolidarea relațiilor bilaterale Intr-un comunicat de presa emis de Casa Alba, se menționeaza ca…

- Intr-un moment istoric pentru țara noastra, președintele Klaus Iohannis a semnat legea care deschide calea catre un viitor sustenabil și independent din punct de vedere energetic pentru Romania. Legea privind energia eoliana offshore a fost promulgata de catre președinte, marcand un pas semnificativ…

- O lege istorica a fost promulgata de catre președintele Klaus Iohannis, deschizand drumul catre o noua era in ingrijirea și protejarea persoanelor vulnerabile. Aceasta legislație, care modifica și completeaza actele normative privind asistența sociala, reprezinta un pas major spre eliminarea deficiențelor…

- Klaus Iohannis a facut un anunț important cu privire la introducerea stagiului militar obligatoriu in Romania. Șeful statului spune ca, in acest moment, un astfel de proiect nu exista in discuție. In cadrul evenimentul „Romania-NATO, 20 de ani”, președintele a menționat ca Romania beneficiaza de cele…