Stiri pe aceeasi tema

- Comisia pentru buget, finante si banci din cadrul Camerei Deputatilor a votat, marti, cresterea pragului cifrei de afaceri anuale de la 10.000 de euro la 50.000 de euro a comerciantilor ce trebuie sa permita plata cu cardul. Initiativa legislativa este semnata de 62 de politicieni, printre care si fostul…

- Comisia pentru buget, finante si banci din cadrul Camerei Deputatilor a votat, marti, cresterea pragului cifrei de afaceri anuale de la 10.000 de euro la 50.000 de euro a comerciantilor ce trebuie sa permita...

- CUP Salubritate are cea mai mare marja de profit dintre societațile din subordinea Consiliului Local Focșani. Compania care se ocupa de colectarea deșeurilor, curațenia stradala și lucrari de asfaltare in municipiu a obținut un profit de 645 mii lei in 2017, la o cifra de afaceri de 16,06 milioane lei.…

- Comisia de buget, finante si banci a Camerei Deputatilor a votat modificarea legii cash-back, astfel incat comerciantii ar trebui sa permita plata cu cardul doar daca au o cifra de afaceri anuala de peste 50.000 de euro, nu de 10.000 de euro cat prevede legea actuala.

- In maxim 45 de zile, toate mijloacele de trasport din Oradea ar trebui sa aiba instalate cate doua automate pentru vanzarea de bilete cu cardul. Directorul Mircea Pop spune ca celelalte variante de achiziționare a biletelor raman valabile, „aceasta e metoda de plata alternativa”. „OTL nu…

- ♦ McDonald’s Romania a obtinut in 2017 afaceri de 687 mil. lei (150 mil. euro), cu aproape 14% mai mult decat in 2016 ♦ Aflat pe un trend ascendent de cinci ani, businessul este cu 70% mai mare decat in 2012, cel mai slab an din ultimul deceniu ♦ Compania este liderul pietei locale de restaurante dupa…

- Microintreprinderile vor putea opta pentru plata impozitului pe profit prin indeplinirea a doua conditii, respectiv, un nivel de capital social minim de 45.000 de lei, aproximativ 10.000 de euro sau care au cel putin doi salariati, a anuntat premierul Viorica Dancila in sedinta de guvern de joi, ea…

- Guvernul Viorica Dancila discuta, in sedinta de joi, o ordonanta de urgenta cu mai multe modificari ale Codului fiscal, printre care posibilitatea ca firmele sa opteze pentru impozitul pe profit sau cifra de afaceri daca se incadreaza sub plafonul de un milion de euro. In plus, se va discuta și despre…