Lege modificată cu dedicație, pentru șefia CNA Social – democrații sunt acuzați ca au modificat marți legea de functionare a Consiliului National al Audiovizualului pentru a o repune ȋn functia de presedinte pe Monica Gubernat. Astfel, la propunerea PSD, a fost eliminat alineatul care prevedea explicit ca un președinte demis nu mai poate ocupa aceasta funcție pana la expirarea mandatului: „Se abroga Art. 20 alin (6) din Legea 504/2002: Fostul președinte demis nu mai poate fi reales in funcție pana la expirarea mandatului.” „Amendamentul a fost ascuns ȋntr-un proiect de lege aflat in procedura de urgența ce avea ca scop transpunerea unei directive… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

