- Codul rutier, modificat: Mașinile parcate pe trotuare vor putea fi ridicate Codul rutier, modificat: Mașinile parcate pe trotuare vor putea fi ridicate Polițiștii pot dispune ridicarea mașinilor stationate neregulamentar pe trotuar. In cursul zilei de miercuri, 19 octombrie, deputatii au adoptat, in…

- Incepnd de luni, 3 octombrie 2022, upa un an de pauza, in care șoferi ce parcau neregulamentar au stat liniștiți, mașinile parcate ilegal vor fi ridicate din nou, de data aceasta de catre Poliția Locala. Primaria Alba Iulia a achiziționat pentru acest serviciu o autoutilitara pentru ridicat mașini,…

- FOTO-VIDEO Atenție șoferi: Incepand de luni, mașinile parcate neregulamentar in Alba Iulia vor fi ridicate de polițiștii locali Agenții Poliției Locale din Alba Iulia vor incepe de luni, 3 octombrie, sa ridice mașinile parcate ilegal in oraș, a precizat pentru Alba24 viceprimarul Emil Popescu. Pentru…