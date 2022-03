Lege în Ucraina. Civilii pot deschide focul asupra soldaţilor identificabili ca forţe ostile Civilii din Ucraina pot sa deschida focul asupra soldatilor identificabili ca forte ostile, conform unei noi legi care a intrat in vigoare in aceasta saptamana, relateaza media ucrainene, scrie Agerpres. Conform noii legi, care a intrat in vigoare luni, strainii si apatrizii care traiesc legal in tara pot de asemenea sa obtina arme si sa […] The post Lege in Ucraina. Civilii pot deschide focul asupra soldatilor identificabili ca forte ostile appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

