Stiri pe aceeasi tema

- Turistii care vor calatori in Grecia vor avea nevoie de un ”pasaport de sanatate”, care sa ateste ca nu au coronavirus, a declarat ministrul elen al Turismului, Haris Theocharis, citat de site-ul Greek City Times. Vorbind la televiziunea SKAI, Theocharis a subliniat ca 2020 va fi un sezon turistic…

- Curtea Europeana a Drepturilor Omului (CEDO), sesizata in regim de urgenta de trei migranti gazduiti intr-o tabara de refugiati in Grecia si care se considera amenintati de COVID-19, i-a cerut Atenei sa ia masurile necesare pentru protectia lor, informeaza joi CEDO, potrivit AFP. Reclamantii,…

- Inspectoratul Judetean de Jandarmi (IJJ) Braila a declansat o ancheta, dupa ce pe internet a aparut o filmare cu un jandarm care loveste cu piciorul un tanar, dupa ce ii verifica declaratia pe propria raspundere, potrivit informatiilor furnizate, pentru AGERPRES, de purtatorul de cuvant al IJJ Braila,…

- Un dosar penal pentru savirsirea infractiunii de “zadarnicirea combaterii bolilor” a fost inregistrat pe data de 2 aprilie, la Parchetul de pe linga Judecatoria Piatra Neamt. Conform informatiilor oferite de reprezentantii Biroului de presa al institutiei mentionate “obiectul sesizarii se refera la…

- Omul de afaceri este internat la Spitalul de Boli Infecțioase din Iași. Inainte de a afla ca sufera de noul tip de coronavirus, acesta a intrat in contact direct cu mai multe persoane, printre care și cadre medicale. Ancheta epidemiologica este in desfașurare. Medicii epidemiologi din cadrul Direcției…

- Sprijinul Turciei pentru teroriștii din Alep, ultimul bastion al extremiștilor din Siria, a exacerbat tensiunea dintre cei doi vecini. Guvernul de la Damasc denunța ocupația turca pe teritoriul sau, avertizand ca iși va apara suveranitatea impotriva planurilor expansioniste ale Ankarei. "Daca regimul…

- Conflictul a pornit spontan. Barbatul in varsta de 31 de ani, din Panciu, inchis pentru omor, a fost lovit de mai multe ori in cap cu o bucata de cornier, rupt probabil de la pat. Imediat, angajații penitenciarului au chemat ambulanța, iar ranitul a fost transportat in stare extrem de grava la spital.Ancheta…