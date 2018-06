Stiri pe aceeasi tema

- Cumnata lui Petru Zalar i-a vazut moartea, in direct, scrie libertatea.ro. Ea se uita la live-ul de pe Facebook pe care acesta il facea in timp ce conducea microbuzul, pe autostrada. „Am vazut in direct cand mergea cu mașina, și cantau, și erau bucuroși. Am vazut și cand o zis Ooo, numa atata, deci…

- "O tragedie care a fost cauzata de cineva care nu a fost atent la volan. Cand esti la volan nu stai nici sa dai mesaje, nici sa faci live-uri pe Facebook, nici nimic. Cand esti la volan raspunzi de viata ta si de viata altora. Asta inseamna ca tu conduci masina si nu faci nimic altceva", a declarat…

- CHIȘINAU, 23 mai — Sputnik. În contextul gravului accident care a avut loc ieri seara în Ungaria, în urma caruia și-au pierdut viața noua persoane, Inspectoratul Național de Patrulare avertizeaza asupra pericolului utilizarii telefoanelor mobile în timpul șofatului.…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a transmis, miercuri, ca toate cele noua victime din accidentul de microbuz produs in Ungaria au fost identificate, fiind cetateni romani. Trupurile au fost transportate la morga pentru efectuarea necropsiei. MAE va suporta costurile legate de repatrierea trupurilor…

