Lege: Din 2020, se va elimina suprataxarea contractelor de muncă part-time ​Contractele de munca part-time vor fi taxate cu contribuții sociale la valoarea lor reala începând cu 1 ianuarie 2020, potrivit unei legi adoptate de Parlament, care va elimina o prevedere din anul 2017, prin care salariile pe fracțiuni de norma sunt taxate cel puțin la valoarea salariului minim pe economie.



