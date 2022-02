UDMR a depus in Senat un proiect de lege care reglementeaza identitatea si sexul copilului la nastere. Parlamentarii maghiari argumenteaza ca initiativa previne ideologiile care pun in pericol valorile traditionale si familia crestina.

Propunerea legislativa prevede ca un copil are dreptul la stabilirea identitatii sale la nastere. De asemenea, sunt introduse doua noi alineate in legea 272/2004 care prevad ca „identitatea la nastere este compusa din urmatoarele elemente: a. numele, b. sexul, c. cetatenia, d. nationalitatea, iar „copilul are dreptul la pastrarea identitatii sale stabilita…