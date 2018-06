Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a sesizat Curtea Constitutionala a Romaniei in legatura cu Legea pentru aprobarea OUG privind infiintarea Autoritatii Nationale pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM). Seful statul critica scoaterea sa din procedura de numire a sefiei institutiei.

- Presedintele Klaus Iohannis a trimis Curtii Constitutionale, miercuri, o sesizare de neconstitutionalitate asupra Legii privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 33 2017 pentru modificarea si completarea art. 11 din Ordonanta de urgenta Guvernului nr. 22 2009 privind infiintarea Autoritatii…

- Senatul, sah la Iohannis. Sefia Autoritatii Nationale pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM) va fi stabilita fara ca presedintele sa fie implicat in procedura de numire, a decis Senatul. Proiectul de lege stabileste ca seful ANCOM este numit de Parlament, la propunerea Guvernului,…

- Senatul a adoptat, miercuri, respingerea amendamentului Comisiei economice care prevedea reintroducerea presedintelui Klaus Iohannis in procedura de numire a sefiei Autoritatii Nationale pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM).

- Camera Deputatilor a decis miercuri mentinerea prevederii din OUG 33/2017 referitoare la Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii, potrivit careia presedintele acestei institutii este ales, la propunerea Guvernului, de catre Parlament, informeaza agerpres.ro. Deputatii…

- Seful statului arata ca, pe 27 decembrie 2017, Parlamentul i-a transmis, spre promulgare, aceasta lege care are in vedere interventii legislative privind procedura de numire si de demitere a conducerii ANCOM. El aminteste ca aceasta lege a facut obiectul controlului de constitutionalitate,…

- Presedintele Klaus Iohannis a trimis joi Parlamentului, spre reexaminare, Legea privind aprobarea OUG nr. 33/2017 pentru modificarea si completarea art. 11 din OUG nr. 22/2009 referitoare la infiintarea Autoritatii Nationale pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM), considerand ca…

- Noul Regulament General privind Protectia Datelor (GDPR), care va intra in vigoare in data de 25 mai, implica riscuri foarte mari, considera Eduard Lovin, vicepresedintele Autoritatii Nationale pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM).