LEGE. Amendă de 3.000 de lei pentru şoferii care au aşa ceva în maşină Șoferii care obisnuiesc sa circule cu masini care au lipite pe geamuri, fie ele geamuri laterale, parbriz sau luneta, diverse accesorii, iar acestea reduc, prin numar sau dimensiuni, vizibilitatea conducatorului auto, risca amenzi consistente, ce pot ajunge pana la aproape 3.000 de lei. Legislatia rutiera in vigoare stabileste ca “aplicarea de afise, reclame publicitare, inscrisuri sau accesorii pe parbriz, luneta sau geamurile laterale care restrang sau estompeaza vizibilitatea” reprezinta o contraventie incadrata in clasa a IV-a de sanctiuni. mai multe, pe capital.ro Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Mare atenție! Schimbare majora pentru cei care dețin autoturisme! Incepand cu aceasta saptamana, șoferii primesc o lovitura dura! Toți proprietarii de mașini vor fi obligați sa faca asta. Aceasta decizie schimba radical legislația auto.Astfel, fie ca vor, fie ca nu, șoferii vor fi nevoiți…

- Un tanar de 25 de ani a fost suprins duminica, 29 iulie, in timp ce conducerea cu 220 km/h pe traseul Chisinau – Balti. Inspectorii de patrulare au stopat un automobil de model Audi si i-ai intocmit un proces verbal vitezomanului.

- Conform IGPR, in perioada 16 – 22 iulie, politistii Brigazii Autostrazi si Misiuni Speciale au depistat 71 de soferi care au depasit limita legala de viteza pe autostrazi cu mai mult de 50 de kilometri la ora, iar in noua cazuri soferii au fost depistati circuland cu viteze peste 200 de kilometri…

- In Republica Elena, o destinatie preferata de tot mai multi turisti romani, a intrat in vigoare un nou Cod Rutier. Noile reglementari aduc pedepse drastice si amenzi care ii pot lasa pe soferi cu pana la 2.000 de euro mai saraci.

- În Moldova este planificata majorarea semnificativa a amenzilor pentru conducatorii auto, aflați la volan în stare de ebrietate și pentru depașirea vitezei, precum și introducerea noilor sancțiuni sub forma privarii temporare de dreptul de a conduce mijloace de transport. …

- Legislatia permisiva si modul in care anchetatorii o aplica dau aripi aradenilor certati cu legea. Apar tot mai des evenimente reprobabile in care oamenii ii ameninta pe politisti, sar la bataie sau ii injura pe oamenii legii. Iar procurorii care ancheteaza aceste dosare, ori judecatorii care trebuie…

- Furtuna a facut ravagii, in aceasta seara, in zona comunei Licurici, Gorj, o masina fiind luata de viitura si bagata in sant. Soferii nevoiti sa circule pe drumul care duce spre Hurezani au fost surprinsi de ploaia torentiala in urma careia soseaua a fost inundata. Articolul VIDEO: MASINA LUATA de VIITURA,…

- Cum e turcul și pistolul. Așa spune o veche zicere romaneasca. La noi, cum e șeful Poliției Locale (individul ala care se plimba cu mașina instituiei prin țara dupa bunul plac, pe bani publici), se pare ca așa sunt și unii angajați. Iata ce a pațit un tanar brașovean, pe care soarta l-a ținutuit intr-un…