Presedintele Klaus Iohannis a promulgat astazi, 9 mai 2023, actul normativ privind completarea art. 38 din Legea 217/2003, precum si modificarea Legii 61/1993, in sensul instituirii posibilitatii incasarii alocatiei de stat pentru copii de catre parintele caruia i s-a incredintat minorul spre crestere si educare, in situatia emiterii de catre instanta de judecata a unui ordin de protectie in caz de violenta domestica. Potrivit legii, persoana a carei viata, integritate fizica sau psihica ori libertate este pusa in pericol printr-un act de violenta din partea unui membru al familiei poate solicita…