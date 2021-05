Stiri pe aceeasi tema

- Camera Deputatilor a adoptat, in calitate de for decizional, proiectul de lege elaborat de UDMR, care clarifica reglementarile pentru acordarea ajutoarelor de urgenta din partea autoritatilor locale. Legea adoptata miercuri permite primariilor sa acorde ajutoare de urgenta, din bugetul local,…

- Președintele Klaus Iohannis a promulgat miercuri legea care pune in acord Codul de procedura penala cu decizia CCR și care prevede ca instanța de judecata trebuie sa pronunțe hotararea in cel mult 120 de zile de la incheierea dezbaterilor. De asemenea, motivarea deciziei trebuie sa fie publicata in…

- Legea care prevede monitorizarea cu brațari electronice a fost adoptata de Camera Deputaților. Actul normativ adoptat in Camera Deputaților vine in sprijinul victimelor violentei domestice. „Prea multe victime, majoritatea femei, au avut de suferit pana acum...

- ”Este o singura hotarare de CNSU care a fost aprobata. Ma surprinde aceasta opinie de la Avocatul Poporului, poate ca este ceea ce vor sa faca colegii mei in Parlament acum justificat daca Avocatul Poporului are o astfel de opinie. Este momentul sa dam un restart acolo”, a spus premierul.Cițu a adaugat…

- Avocatul Poporului Renate Weber a anuntat ca institutia s-a sesizat din oficiu cu privire la faptul ca deciziile Comitetului National pentru Situatii de Urgenta (CNSU), de la inceputul acestui an si pana in prezent, nu au fost publicate in Monitorul Oficial, ceea ce este o conditie pentru intrarea in…

- Ieri, presedintele Klaus Iohannis a promulgat legea pentru aprobarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului 183/2020 care prevede posibilitatea desfasurarii, pe o perioada de 6 luni, a concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante in cadrul institutiilor si autoritatilor publice, potrivit Agerpres. Ordonanta…

- Camera Deputatilor a adoptat miercuri, decizional, proiectul de lege care modifica o OUG si care prevede ca pe durata starii de urgenta, de alerta sau asediu, precum si pe o perioada de pana la 3 luni de la data incetarii ultimei perioade in care a fost instituita starea de urgenta, de alerta sau…

- Propunerea legislativa a senatorului USR de Diaspora Radu Mihail de imbunatațire a calitații serviciilor consulare prin digitalizare extinsa și implementarea unui sistem de feedback a fost adoptata de Camera Deputaților. Legea va merge la Președintele Romaniei pentru promulgare. Proiectul USR PLUS (PLx…