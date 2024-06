Lege adoptată. Comercianții pot cere buletinul cumpărătorilor, înainte de a le vinde țigări și alcool Inca un demers menit sa reduca fumatul și consumul de energizante și de alcool in randul minorilor. S-a aflat miercuri! Camera Deputaților a adoptat, in calitate de for decizional, legea care permite comercianților sa solicite buletinul in cazul in care o persoana dorește sa cumpere energizante, țigari sau alcool, potrivit stiripesurse.ro. Comercianții nu au voie […] The post Lege adoptata. Comercianții pot cere buletinul cumparatorilor, inainte de a le vinde țigari și alcool first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

