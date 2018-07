Stiri pe aceeasi tema

- Povestea celor doisprezece elevi care au fost salvați dupa 17 zile petrecute intr-o peștera continua. Autoritatile din Thailanda vor sa acorde cetatenie pentru trei dintre elevii salvati din pestera inundata si pentru antrenorul lor. O lume intreaga a stat cu sufletul la gura urmarind, duminica , operațiunea…

- Ce fac Ionuț Dolanescu și soția lui in America? Cei doi și-au descoperit pasiuni comune și iși petrec impreuna majoritatea timpului. Ionuț Dolanescu și soția lui, Doinița, au trei copii, sunt de 11 ani impreuna și se iubesc la fel ca-n prima zi. Cand nu au concerte in Romania, se muta cu tot “clanul”…

- Starea de urgenta din Turcia nu va mai fi prelungita, dupa 18 iulie, situație care a fost instaurata in urma puciului esuat din 15 iulie 2016, a anuntat vineri, 13 iulie, purtatorul de cuvant al presedintelui Recep Tayyip Erdogan. „Starea de urgenta actuala va expira in seara de 18 iulie. Presedintele…

- Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a spus la Londra ca este de acord cu orice abordare ar avea premierul Marii Britanii, Theresa May, in negocierile privind ieșirea Marii Britnaii din UE, intr-un interviu acordat tabloidului The Sun. Marea Britanie si Statelor Unite vor incerca sa aprofundeze…

- In 14 iulie 2018, se implinesc opt ani de cand "fata cu parul de foc" a fost gasita fara suflare, in holul vilei sale, chiar de ziua ei de naștere. Deși procurorii au demonstrat otravirea cu Furadan, iar Madalina a lasat un sms, parinții vedetei, Ion și Eugenia Manole, au susținut mereu ca fata lor…

- Cantareata si vedeta de televiziune Andra este al patrulea antrenor anuntat de Pro TV pentru emisiunea „Vocea Romaniei”, dupa Irina Rimes, Tudor Chirila si Smiley.Cu o cariera de aproximativ 20 de ani in muzica, Andra a lansat 13 albume si a sustinut spectacole atat in Romania, cat si in strainatate.…

- Primul mesaj postat de Adrian Despot dupa ce s-a aflat ca pleaca de la Vocea Romaniei. Artistul și-a facut un selfie sub pat, unde iși ține chitarele și a publicat imaginea pe contul de socializare. Day No.3 – Chitarile de sub pat! My pride and joy ? Si da, stiu ca pluralul corect este «chitare»,…