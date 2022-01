Stiri pe aceeasi tema

- COMUNICAT DE PRESA Unirea Principatelor reprezinta un moment de o insemnatate cruciala in istoria Romaniei, iar Alexandru Ioan Cuza a fost simbolul acestui important eveniment istoric. Pe Post-ul 24 ianuarie: Programul muzeelor din cadrul Complexului National Muzeal „Curtea Domneasca” Targoviste…

- Ministerul Afacerilor Interne a transmis un mesaj de sarbatori, intr-un mod inedit, folosind luminile autospecialelor de interventie, pe acordurile colindului Deck the Halls. Ministerul Afacerilor Interne a transmis un mesaj de Craciun, intr-un mod inedit. Specialistii MAI au folosit luminile autospecialelor…

- In perioada 26-30 ianuarie a anului 2022, in județul Maramureș, la Șuior, va avea loc o etapa oficiala din Campionatul Mondial de Snowboard si Ski, in circuitul World Rookie Tour. In acest sens, CJ a alocat suma de 45.000 lei din fondul de rezerva la dispoziția Consiliului Judetului Maramures, prevazut…

- Vineri, 26 noiembrie 2021, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (UAIC) a primit vizita doamnei Alina SAVU, reprezentant al companiei ASCENT, care a participat la o intalnire cu prof. univ. dr. Tudorel TOADER – Rectorul UAIC și prof. univ. dr. Daniela COJOCARU – Prorector pentru relatii internationale…

- Metrorex, in colaborare cu Asociatia VAR Cultural, lanseaza proiectul cultural "Orasul de sub oras" cu ocazia implinirii a 42 de ani de activitate a metroului bucurestean, relateaza Agerpres. Gandit si creat special pentru metroul bucurestean, "Orasul de sub oras" este un proiect ambitios…

- In perioada 25-29 octombrie 2021 s-a desfașurat la Suceava prima activitate din cadrul proiectului Erasmus+ KA227, "Preventing early school leaving through creativity and wellbeing of body and soul", coordonat de catre Colegiul Tehnic „Alexandru Ioan Cuza". La activitate, ...

- Un grup de specialisti din Singapore a gasit o intrebuințare mai puțin obișnuita pentru piesele lego. In incercarea de a salva coralii din Pacific, oceanografii atașeaza bucațile rupte din recife de jucarii, pe care le introduc in apa, unde coralii cresc ca intr-o plantație.

- Peste 30 de elevi de la doua licee din municipiul Iasi au fost confirmati pozitiv cu SARS-CoV-2, a anuntat conducerea DSP Iasi, un al treilea focar de COVID inregistrandu-se la Institutul de Psihiatrie Socola din Iasi. Potrivit DSP Iasi, la Liceul Teoretic "Alexandru Ioan Cuza" din municipiul…