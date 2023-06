Legătura strânsă dintre listarea Hidroelectrica și pierderile Bursei de Valori București Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a pierdut 749,267 milioane de lei la capitalizare, respectiv 0,35%, saptamana trecuta, in timp ce valoarea tranzactiilor cu actiuni a crescut cu 22,4%, in comparatie cu saptamana anterioara. Anunțul vine dupa ce BVB a inchis in scadere toți indicii in ședința de tranzacționare de pe 14 iunie. Specialiștii explica fluctuațiile coreland cu listarea Hidroelectrica la bursa și scaderile in lichiditate ale pieței. Potrivit datelor publicate de BVB, consultate de AGERPRES, capitalizarea bursiera a ajuns la 208,566 miliarde de lei, in perioada 12 – 16 iunie 2023,… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

