Stiri pe aceeasi tema

- Este schimbare majora in legatura cu pensionarea in Romania. Klaus Iohannis a promulgat luni, 4 aprilie 2022, actul normativ. Astfel, casele teritoriale de pensii sunt obligate sa informeze angajatorul in privinta deciziei de pensionare a salariatului. Acum, decizia este comunicata doar persoanei care…

- Antonio Momoc, decanul Facultatii de Jurnalism si Stiintele Comunicarii, a declarat, luni, in emisiunea Talk News de la Profit TV, despre platforma pentru combaterea stirilor false si a dezinformarilor, care a provocat scandal in spatiul public, ca, si daca initiatorul unui astfel de demers ar fi…

- Deputatii au votat joi in lectura finala proiectul de lege privind ratificarea Acordului dintre Republica Moldova si Romania care prevedere construirea unui pod rutier peste Prut care va face legatura intre orasele Ungheni si Iasi.

- Premierul Nicolae Ciuca a declarat, duminica, la Digi 24, despre pastilele de iod, ca in momentul de fata exista un numit numar de pastile, care este insuficient, astfel ca la nivelul Ministerului Sanatatii s-a luat legatura cu producatorii de medicamente pentru a completa stocul. Premierul a aratat…

- Rusia a trimis o nota Ministerului de Externe al Romaniei privind incalcari ale drepturilor cetatenilor rusi in Romania, MAE roman promitand ca va lua masuri daca va fi posibil, a declarat astazi ambasadorul Rusiei in Romania, Valeri Kuzmin, intr-o interv

- Ministrul apararii nationale a declarat miercuri seara ca decizia privind desfasurarea in urmatoarea perioada a unui contingent de 1.000 de militari americani in Romania exista demult si nu este legata direct de situatia din

- Politia bulgara si Agentia de stat pentru securitate nationala desfasoara vineri perchezitii la birouri ale Bulgargaz, compania de distributie a gazelor detinuta de stat, informeaza BTA. și Agerpres. Potrivit Ministerului de Interne, operatiunea are legatura cu pretul la gaze naturale.Joi, 13…

- Carmen de la Salciua nu este doar o artista desavarșita, ci și o adevarata descoperitoare de talente! Vedeta are o legatura cu totul speciala cu saxofonistul Nelu Popa. Carmen de la Salciua s-a remarcat de-a lungul timpului cu melodiile sale de succes, insa ce nu știe publicul este ca indragita interpreta…