Legătura regretatului interpret Victor Socaciu cu Rapid Victor Socaciu, unul dintre cei mai cunoscuți și apreciați artiști romani, a murit la varsta de 68 de ani. Socaciu este cel care a compus in anii 80 muzica imnului echipei de fotbal Rapid București. Versurile ii aparțin regretatului poet Adrian Paunescu. “Finalul de an ne aduce o noua veste tragica! Interpretul imnului nostru, “Glasul roților de tren”, Victor Socaciu, s-a alaturat Galeriei din Ceruri a Rapidului!Sincere condoleanțe familiei și prietenilor!“, au scris reprezenanții clubului Rapid, pe pagina de Facebook. „O inima mare a incetat sa mai bata. Un suflet nobil s-a ridicat la cer.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

