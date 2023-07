Stiri pe aceeasi tema

- Andreea Balan și Aurelian Temișan sunt oficial, din 2019, rude, de cand artista l-a ales pe el și pe Monica Davidescu drept nași de cununie pentru ea și George Burcea, dar și de botez pentru fiica lor cea mica, Clara. Deși mariajul ei s-a destramat, Andreea a ramas in relații apropiate cu nașii, drept…

- Solistul care a avut parte de cele mai interesante colaborari muzicale de pana acum, a revenit in atenția fanilor sai cu o noua surpriza muzicala. Doddy a lansat videoclipul piesei ”Story”, cu un refren care sigur ca va ramane in atenția celor care vor asculta noul single. Sfarșitul de saptamana aduce…

- Sarea are și alte intrebuințari pe langa cele din bucatarie. Spre exemplu, aceasta se poate pune in frigider. Trucul acesta este folosit de mulți oameni. Afla de ce ar trebui sa-l pui și tu in practica. Trucul folosit de multe persoane Te-ai intrebat de ce unii oameni pun o lingura de sare in frigider?…

- S-au nascut cu greutatea coroanei pe umeri, insa sunt uniți și de un talent special. O sursa apropiata Familiei Regale a Marii Britanii a dezvaluit legatura neștiuta dintre Regele Charles al III-lea și nepotul sau, George. Prințul William și Kate Middleton sunt incantați. Ce au in comun Regele Charles…

- Emi de la Noaptea Tarziu și Madalina au fost, marți, in centrul atenției, iar prietenii și-au dedicat intreaga zi pentru ei. Cei doi s-au casatorit și au organizat o petrecere restransa, insa de senzație. Eliza și Cosmin Natanticu sunt nașii celor doi, iar ea a fost cuprinsa de emoții la fiecare moment…

- Emi de la Noaptea Tarziu și Madalina s-au casatorit astazi, iar cei dragi le-au fost alaturi in cea mai importanta zi din viața lor. Prietenii au postat imagini de la eveniment și le-au transmis celor doi sa fie fericiți.Emi de la Noaptea Tarziu și iubita sa, Madalina au devenit astazi soț și soție,…

- Eliza și Cosmin Natanticu sunt nașii lui Emi de la Noaptea Tarziu și a soției lui, Madalina. Cum s-au distrat la petrecerea burlacițelor. Ce a marturisit vedeta, in exclusivitate pentru Xtra Night Show.

- Cu toții ii cunoaștem pe Emi și pe Cuza de la “Noaptea Tarziu”. Nu doar ca s-au facut remarcați prin lansarea unor parodii, in urma cu 8 ani, insa cei doi au format și o echipa pe cinste in cadrul emisiunilor “Te Cunosc de undeva” și “Asia Express”. Intr-un interviu, exclusiv pentru Playtech Știri,…