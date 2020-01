Stiri pe aceeasi tema

- Vizitele lui Nicolae Ceausescu in Marea Britanie si SUA, din 1978, au facut sa curga rauri de cerneala in presa comunista, dar si in cea occidentala. Sotii Ceausescu, desi reprezentantii unui regim comunist, au fost laudati si primiti cu onoruri la Palatul Buckingham si la Casa Alba.

- Viceprim-ministrul Raluca Turcan a afirmat, marti, ca, la implinirea a 140 de ani de relatii diplomatice intre Romania si Italia, se poate vorbi de "relatii puternice" intre cele doua tari, accentuand ca in acest moment se doreste dezvoltarea "laturii antreprenoriale" dintre acestea. "Legatura dintre…

- Simina, fosta sotie a cantaretului, a spus ca a incercat sa ia legatura cu Alice Badea, iubita fostului sot, insa nu a reusit. Citeste si What's Up si-a refacut viata dupa divort. Cine este noua iubita a cantaretului. "Nu am nicio legatura cu divortul" FOTO "Sunt un pic bulversata pentru…

- Ileana Ciuculete și Denisa Raducu au fost 2 artiste extrem de de iubite de public, pana in ultima lor clipa de viața. Cu toate acestea, ceea ce nu multa lume știa este ca intre ele exista o legatura puternica.

- Moartea Denisei Raducu a șocat showbizul romanesc, iar celor care au iubit-o pe regretata manelista le-a adus un gol in suflet ce nu va putea fi umplut niciodata. Cu toate acestea, exista un detaliu care de-abia acum s-a aflat, legat de Denisa Manelista.

- Daca mulți o cunosc pe Carmen de la Salciua de cand aceasta a aparut la brațul lui Culița Sterp, mulți sunt și cei care nu știu faptul ca Carmen de la Salciua a avut o legatura puternica cu Regele Manelelor, Nicolae Guța.

- Printre artiștii care au ramas afectați de moartea lui Mihai Constantinescu nu se numara doar cei care fac parte din Generația de Aur, ci și cei mai tineri și mai rebeli cantareți de la noi, despre care nimeni nu s-ar fi gandit vreodata ca sufera in urma morții celui care ne-a invațat sa „iubim și cainii…

- Vestea ca Mihai Constantinescu s-a stins din viața a intristat mulți romani, iar printre ei se numara și Andreea Balan, care a facut public un mesaj in care a explicat cat de apropiata era de marele artist.